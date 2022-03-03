Білоруси відтягують наші війська, щоб ми не могли західні наші частини підтягнути до Київської області, зазначив Денисенко.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко підтвердив підозрілу активність військ Придністров’я і Білорусі біля кордонів України, проте наголосив, що це поки маневри.

Про це Денисенко заявив в ефірі українського телебачення.

Напередодні у ЗМІ з’явилась інформація про те, що у захопленому росіянами Придністров’ї війська привели у бойову готовність.

"Станом на зараз з’явилось дві подібні історії. Про те, що білоруси з червоними знаками маневрують на кордоні з Україною. Друге – це про маневри на Придністров’ї. Ми повинні розуміти, що це спеціально робиться, щоби відтягувати наші сили. Тому що є дві оперативні частини: одна – це наступ росіян на Одесу, і тому Придністров’я має тримати достатньо великі контингенти, щоб не пропустити теоретично можливий наступ із Придністров’я. І друга – це білоруси, які відтягують наші війська, щоб ми не могли західні наші частини підтягнути до Київської області. І там допомогти остаточно розтрощити цю армаду, яка застрягла в наших бородянських лісах", - висловився Денисенко.

Він додав, що Україна не може не брати цю інформацію до відома, проте й панікувати через це теж не варто.

"Поки що це все маневри, щоби відтягнути наші частини, щоби ми не могли збільшити нашу потужність на тих напрямках, де ми воюємо безпосередньо з Російською Федерацією", - пояснив радник міністра.

Як писав УНІАН, 3 березня у Мінську Олександр Лукашенко поскаржився, що Білорусь втягують у війну з Україною. При цьому він не підтвердив і не спростував, що країна не братиме прямої участі у бойових діях на боці Росії.

З початку російсько-української війни Лукашенко фактично надав територію країни у користування російській армії. Саме з Білорусі здійснюються ракетні удари по Україні зі встановленого ще восени російського озброєння.

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