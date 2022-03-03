За даними військових, ще 1 березня білоруські війська вторглися на територію Чернігівської області.

Олександр Лукашенко поскаржився, що Білорусь хочуть "заштовхати у війну в Україні". Він підкреслив, що білоруси боротимуться на своїй землі.

Про це самопроголошений президент Республіки заявив під час звернення у Мінську, 3 березня.

"Ви повинні знати, що найцінніше – це ви і ваші діти. Я знаю, що ці діти повинні жити у мирній державі під мирним світлим небом. Ви бачите, що нас просто хочуть заштовхати у війну в Україні спеціально, щоби ми оголили інші наші кордони. Потім з нами розберуться швидко, ми навіть з України не встигнемо повернутися, щоби вас захистити. Це тактика", - висловився Лукашенко.

Він додав, що спершу, мовляв, поквитаються з Росією, а потім перейдуть до Білорусі: "А стратегія – розібратися з Росією, а потім з нами, щоб потім знову починати, як у серпні 2020-го… (саме тоді відбулися протести в Білорусі проти фальсифікації президентських виборів – УНІАН). Ми розгадали їхні замисли. І не просто розгадали, ми маємо достатню для цього інформацію. Але фейків довкола нашої країни, брехні буде предостатньо".

"Ми будемо боротися і помирати на нашій з вами землі. У цьому ви можете не сумніватися", - сказав диктатор.

Напередодні радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що поки немає ознак підготовки Білоруссю до участі в бойових діях проти України, проте є сигнали.

Ввечері, 2 березня, у Пентагоні зазначили, що наразі підстав вважати готовність Лукашенка воювати на боці Росії немає.

1 березня з’явилась інформація про білоруські війська у Чернігівській області. Відтоді жодної нової інформації щодо цього не було.

З початку російсько-української війни Лукашенко фактично надав територію країни у користування російській армії. Саме з Білорусі здійснюються ракетні удари по Україні зі встановленого ще восени російського озброєння.

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи можливе втручання білорусів у російсько-українську війну, заявив, що Україна може завдати превентивного удару по Республіці, щоб зупинити подальше вторгнення, якщо буде наказ президента Володимира Зеленського.

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