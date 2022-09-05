Лагідне нагадування з'явилося в самому центрі міста.

Маріупольці, що залишилися жити в місті в умовах російської окупації, продовжують чинити опір ворогові.

Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, сьогодні дали початок новій акції.

"Маріуполь. Спротив набирає обертів. Акція Їб@ш. В самому центрі міста біля памятника Шевченко. Там, де проходили всі офіційні заходи", – написав він.

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На опублікованому фото можно побачити намальовану крейдою літери "Ї" на бульварі Шевченка.

"Наш спротив нагадав, що "Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!", – додав Андрющенко, цитуючи поета.

На сторінці маріупольського спротиву зауважили, що літера символізує незалежність і опір.

Зауважимо, саме літеру "Ї" нерідко використовують як символ унікальності української мови та опору. Зокрема, 21 лютого 2013 року, до Міжнародного дня рідної мови, в Рівному встановили знак на честь цієї літери.

Знайшла ця літера відображення і в літературних творах. Зокрема, в їх присвячено вірш поета Івана Малковича, де є такі рядки:

"Хай це можливо і не найсуттєвіше

але ти дитино

покликана захищати своїми долоньками

крихітну свічечку букви "ї"".

Як писав УНІАН, раніше в тимчасово окупованому Маріуполі розгорнули прапор України на тлі зруйнованих росіянами будинків.

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