Маріупольці, що залишилися жити в місті в умовах російської окупації, продовжують чинити опір ворогові.
Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, сьогодні дали початок новій акції.
"Маріуполь. Спротив набирає обертів. Акція Їб@ш. В самому центрі міста біля памятника Шевченко. Там, де проходили всі офіційні заходи", – написав він.
На опублікованому фото можно побачити намальовану крейдою літери "Ї" на бульварі Шевченка.
"Наш спротив нагадав, що "Борітеся – поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!", – додав Андрющенко, цитуючи поета.
На сторінці маріупольського спротиву зауважили, що літера символізує незалежність і опір.
Зауважимо, саме літеру "Ї" нерідко використовують як символ унікальності української мови та опору. Зокрема, 21 лютого 2013 року, до Міжнародного дня рідної мови, в Рівному встановили знак на честь цієї літери.
Знайшла ця літера відображення і в літературних творах. Зокрема, в їх присвячено вірш поета Івана Малковича, де є такі рядки:
"Хай це можливо і не найсуттєвіше
але ти дитино
покликана захищати своїми долоньками
крихітну свічечку букви "ї"".
Як писав УНІАН, раніше в тимчасово окупованому Маріуполі розгорнули прапор України на тлі зруйнованих росіянами будинків.