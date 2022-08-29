Маріуполець вийшов на дах будинку та на фоні зруйнованого росіянами міста розгорнув синьо-жовтий прапор.

В тимчасово окупованому Маріуполі розгорнули прапор України на фоні зруйнованих росіянами будинків.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

Чоловік вирішив привітати рідну країну з Днем Незалежності. Його обличчя, з метою безпеки, не показують.

Відео дня:

"Над окупованим Маріуполем замайорів прапор України. Так чоловік привітав рідну країну з Днем Незалежності України. Маріуполець вийшов на дах будинку окупованого міста та на фоні зруйнованих росіянами будинків розгорнув синьо-жовтий прапор, на якому написано: "Маріуполь – це Україна", - йдеться у повідомленні.

Також на стягу можна прочитати куплет з державного гімну: "Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що стало відомо, як у Маріуполі окупанти "освоюють" гроші РФ. Вони замінюють в розтрощених й наполовину покинутих будинках радіатори опалення.

Вас також можуть зацікавити новини: