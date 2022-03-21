Росіяни заповнюють продуктами свої вантажівки, а у відповідь на обурення місцевих жителів стріляють з автоматів.

В Херсоні мародерствують окупанти. Російські військові "звільняють" магазини міста від алкоголю, сигарет і продуктів. Все вкрадене вони відвозять на своїх вантажівках.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав депутат міськради Віталій Богданов.

"У Херсоні без змін - відважні воїни "братнього народу" продовжують звільняти наші магазини в прямому сенсі!",- розповів він.

Окупанти мародерствували вчора, 20 березня. Як зазначив Богданов, росіяни провели "блискучу військову операцію", забравши з магазину в селищі Текстильний алкоголь, сигарети і продукти. Награбоване вони відвезли на своїй вантажівці з буквою "Z". Саме за допомогою неї окупанти вирвали з вікон магазину решітки, після чого пролізли всередину.

Місцеві жителі, що проходили неподалік, бачили мародерство. Однак на їхнє обурення окупанти реагували різко. Вони стріляли з автоматів. За словами Богданова, в результаті чергової "операції" росіян ніхто не постраждав.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Херсоні росіяни розігнали мітинг За Україну, є поранені.

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