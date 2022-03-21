За попередніми даними джерел, окупанти стріляли у мітингувальників.

У Херсоні на площі Свободи російські окупанти закидали світлошумовими гранатами проукраїнських мітингувальників та відкрили вогонь, є поранені.

Про це повідомляє видання "Мост" із посиланням на очевидців, а також джерела "Української правди".

Зазначається, що військові відкрили вогонь у повітря. Водночас серед людей є поранені, їх забирає швидка допомога. На опублікованих відео видно, що люди намагалися підійти до пам'ятника, коли росіяни почали стріляти та кидати світлошумові гранати.

За попередніми даними джерел УП, окупанти стріляли у мітингувальників. Після цього почалися вибухи над містом і, очевидно, збиті ракети створили пожежу.

Як відомо, у Херсоні щодня проходять мітинги проти російських окупантів. На них збираються сотні людей.

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