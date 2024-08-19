У соцмережах він підписується як Юсуф Абдулвадудов. На одному з фото він позує у футболці з написом "Полк ім. Ахмата Кадирова".

У Курській області РФ, частину якої зараз контролюють ЗСУ, російські військові зайнялися мародерством - один із таких героїв виявився, ймовірно, бойовик підрозділу "Ахмат".

Як повідомляють росЗМІ, у соціальних мережах з'явилося відповідне відео. На ньому зафіксовано, як троє чоловіків у військовій формі грабують салон стільникового зв'язку в селищі Глушкове, який евакуювали кілька днів тому перед наступом ЗСУ. Зловмисники розбивають вікна і вітрини магазину, зламують двері, виносять товар.

За даними "Агентства", до злочину причетний щонайменше один бойовик підрозділу з Чечні. Зазначається, що радник губернатора Курської області, "військовий блогер" Роман Альохін побічно підтвердив, що на відео - російські солдати.

"У сім'ї не без виродка... Що стосується натяків на "Ахмат" або на чеченців, то я просто можу послати кожного, хто хоче щось довести, в Суджу замість бійців "Ахмата". У мародерів є ім'я і прізвище, і кожен повинен за злочини нести відповідальність особисто, а не народ або весь підрозділ має за нього відповідати", - заявив Альохін.

"Агентству" не вдалося встановити імена учасників пограбування, але з'ясувало, що один із них точно служить у чеченському підрозділі. Вони знайшли фотографію, на якій бойовик позує поруч із командиром 249-го окремого спеціального моторизованого батальйону "Південь" Грозненського з'єднання Росгвардії Хусейном Межидовим.

"Судячи з тла і парадної форми, зроблено фотографію 9 травня або приблизно в цей час. Про це, зокрема, свідчить інше фото... На ньому Межидов у цій самій формі і з тим самим набором медалей стоїть на тлі банера до 9 травня. Такий самий банер встановлювали в Грозному, наприклад, у 2018 році", - пише "Агентство".

Також виявлено ще кілька фотографій цього бійця. У соцмережах він підписується як Юсуф Абдулвадудов, однак знайти таку людину "у витоках" не вдалося. На одному з фото з його сторінок у соцмережах він стоїть у футболці з написом "Полк ім. Ахмата Кадирова", на іншій - на тлі "УАЗа", що зареєстрований на управління Росгвардії в Чечні.

У публікації йдеться про те, що саме бійці чеченських підрозділів мали захищати прикордонні регіони від атак з боку України. Однак на ділі вони не зуміли зупинити наступ української регулярної армії. Командир спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що ЗСУ пройшли між опорними пунктами з їхніми бійцями.

Мародерство в Росії

Нагадаємо, у Курській області російські військовослужбовці розбили і розграбували магазин стільникового зв'язку компанії "Мегафон".

Відео з камери спостереження опублікував Telegram-канал Пепел. За їхніми даними, інцидент стався в селищі Глушково.

На записі - військові, які розбивають скло і вітрини магазину. Потім вони починають виносити з приміщення техніку і намагаються зламати двері.

Радник губернатора Курської області Роман Альохін підтвердив, що на відео саме російські військовослужбовці. Він каже, що повідомляє "компетентні органи про всі випадки мародерства", а мародерів назвав "мудаками", для яких може бути тільки одне покарання - смерть.

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