Вони винесли з одного з магазинів техніку.

У Курській області російські військовослужбовці розбили і розграбували магазин стільникового зв'язку компанії "Мегафон".

Відео з камери спостереження опублікував Telegram-канал Попіл. За їхніми даними, інцидент стався в селищі Глушково. На записі можна побачити двох військових, які розбивають скло і вітрини магазину. Потім вони починають виносити з приміщення техніку і намагаються зламати двері.

Незабаром у магазин заходить інший військовослужбовець і дивиться прямо в камеру. Після цього один із мародерів збиває камеру відеоспостереження. На цьому відео обривається.

Радник губернатора Курської області Роман Альохін підтвердив, що на відео російські військовослужбовці. Він каже, що повідомляє "компетентним органам про всі випадки мародерства".

"Тепер звернуся до всіх мудаків, хто носить військову форму і дозволяє собі мародерствувати мирних і, тим паче, своє ж населення в прикордонні, яке з перших днів "СВО" готувало їжу, одягало і взувало, мило і прало для військових: ви кінчені мр*зі, і єдина міра для вас - це смерть", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Мародерство в Росії

Як відомо, російські загарбники від початку повномасштабної війни грабували і мародерствували в українських містах і селищах. У мережі публікували відео з камери кур'єрської служби в Білорусі, через яку окупанти масово відправляли додому речі українців.

У липні стало відомо, що військовослужбовці РФ розграбували фермерське господарство в Бэлгородській області.

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