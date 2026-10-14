Маск заявив, що це не він відповідає за обмеження роботи супутників в Україні

Він говорить, що керує тільки комерціним, а не військовим супутниковим зв'язком.

Голова SpaceX Ілон Маск заявив, що не має стосунку до ухвалення рішень щодо обмеження роботи Starshield в Україні. Про це він написав у мережі Х.

Він наголосив, що Starshield і Starlink - це різні системи, які мають різних власників. За його словами, Starshield належать уряду США. А всі обмеження щодо їх використання встановлюють американські військові та, зрештою, президент США. Та додав, що Starlink - це комерційний сервіс, призначений для цивільних або оборонних цілей, але не для наступальних військових операцій. На його думку, це б було "недоречно" для комерційної компанії.

Довідка. Starlink і Starshield - це дві супутникові мережі компанії SpaceX. Вони використовують спільні супутники, але мають різне призначення, рівень захисту та коло користувачів.

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Starlink призначений для споживчого та цивільного зв’язу. Дозволяє мати підключення до інтернету звичайним та промисловим споживачам, включно з судноплавством та авіацією. Також це базовий зв’язок для екстрених служб і військових, у тому числі в Україні. Він має стандартне шифрування, цивільний рівень захисту від перехоплення чи кібератак.

Натомість Starshield - це військова та державна мережа, яка використовується для операцій з національної безпеки, оборони, розвідки та зв'язку державних структур. Нею користуються урядові відомства США (у тому числі Міністерство оборони, Космічні сили, Національне управління військової розвідки) та офіційно погоджені партнери (наприклад, сили оборони України через контракти з Пентагоном). Безпека цього зв'язку посилена, має захист від глушіння.

Обмеження зв'язку для України - що відомо

Нагадаємо, що у ніч на 14 жовтня від військових почала з'являтися інформація про втрату зв'язку із супутниковими терміналами SpaceX, які були встановлені на швидкісних дронах. Виявилося, що зв'язок обривається на швидкостях від 72 до 160 км на годину. При цьому дрон продовжує летіти, однак без команд оператора. Як тільки швидкість падала, зв'язок повертався. Через це багато операцій на середній дальності була зупинена.

Через обмеження у роботі терміналів президент Володимир Зеленський звернувся до Ілона Маска. Він назвав це великою помилкою та закликав виправити ситуацію, якщо вона виникла через технічну помилку.

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