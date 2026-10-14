Зеленський звернувся до Маска після обмеження роботи Starlink

Рішення Ілона Маска обмежити роботу супутникового зв'язку Starlink для українських військових є великою помилкою, через яку гинуть люди. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.
Так, на пряме запитання журналіста, що він хотів би сказати Маску, Зеленський відповів: "Це велика помилка".
"Багато людських втрат. Звісно, люди будуть гинути. Звісно, якщо атаки триватимуть і Starlink не працюватиме. Моє послання: я сподіваюся, що це помилка. Можливо, "величезна технічна проблема", я не знаю, але я прошу його увімкнути систему. І я вважаю, це було б чесно", – сказав Зеленський.
Оновлено о 21.50. За словами президента, обмеження в роботі Starlink було "справді дивним".
"Абсолютно шалені кроки", - сказав Зеленський.
На запитання журналіста, чи було обмеження роботи Starlink спробою зашкодити персонально Зеленському, він відповів, що "вони точно знали, що роблять".
Проблеми зі Starlink в Україні
Як писав УНІАН, раніше стало відомо, що компанія SpaceX обмежила роботу Starlink в Україні, застосувавши функцію відключення зв’язку для терміналів, які рухаються з високою швидкістю. Це означає неможливість використання дронів, оснащених цією системою.
У 7-му корпусі ДШВ розповіли, що під час польотів дронів зв’язок міг зникати на 10–20 секунд уже при швидкості 110–120 км/год. Через перебої зі зв’язком на Гуляйпольському напрямку вже довелося скасувати частину місій. Аналогічні проблеми відчувають українські військові й на інших напрямках фронту.