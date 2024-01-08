Ворог застосував велику кількість ракет, які летять по балістичній траекторії, і збити їх можливо лише з допомогою таких систем, як Patriot.

У Повітряних силах прокоментували результат по збиттю російських ракет, випущених по території України.

В ефірі телемарафону "Єдиних новин" речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що цього разу ворог застосував велику кількість ракет, які летять по балістичній траекторії. Збити їх можна лише за допомогою систем, таких як Patriot.

"Велика кількість балістичних ракет, які були випущені по території України. Це і "Кинжали", і ракети, які заходять по балістиці – це Х-22, також шість "Іскандерів", С-300, С-400. Це все те, що летить по балістичній траекторії. Такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити. Це такі ситеми, як зокрема Patriot. Тому такий результат сьогодні. Багато хто вже каже, що не надто гарний відсоток збиття. Відсоток збиття залишається таким як і був... Але 18 з 24 теж доволі непоганий результат, враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу", - прокоментував Ігнат.

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Він зауважив, що під час нічної атаки по Україні, перед ракетним ударом, росіяни запустили ударні БПЛА, які всі без винятку були знищені Силами оборони.

Ракетний удар по Україні 8 січня

Перед цим Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що загалом РФ застосувала в рамках повітряної атаки на Україну 59 засобів: в арсеналі ворога були крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.

Так, для удару по України РФ задіяла:

8 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ - РФ.;

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл.;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску - Рязань, Тамбов);

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків - Енгельс - РФ.);

8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської обл. - РФ.;

6 балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкой, Чауда - Крим;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків - Бєлгородська обл.).

Свою балістику РФ спрямувала по чотирьох областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій, вказав Залужний.

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