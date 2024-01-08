8 січня Росія атакувала Україну 59 повітряними цілями.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розкрив рахунок сил ППО щодо збиття ракет та дронів РФ 8 січня. Знищено 18 ракет та 8 ударних БПЛА.

Загалом РФ застосувала в рамках повітряної атаки на Україну 59 засобів: в арсеналі ворога були крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛАу, уточнив він.

Для удару по України РФ задіяла:

8 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" з району Приморсько-Ахтарськ - РФ.;

7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл.;

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К (район пуску - Рязань, Тамбов);

24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків - Енгельс - РФ.);

8 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Бєлгородської обл. - РФ.;

6 балістичних ракет "Іскандер-М" із районів Джанкой, Чауда - Крим;

2 керовані авіаційні ракети Х-31П з літаків тактичної авіації (район пусків - Бєлгородська область).

Наші оборонці знищили в небі 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, акцентував Головнокомандувач ЗСУ.

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Під час атаки ворог цілився по об'єктам критичної, цивільної, промислові інфраструктури України, а також атакував військові цілі.

Свою балістику РФ спрямувала по 4 областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій, вказав Залужний.

Зі свого боку Повітряні сили ЗСУ України акцентували:

"Не всі ворожі ракети, які не вдалось збити, досягли своїх цілей", - йдеться у повідомленні.

Новий ракетний удар РФ - скільки українців загинуло

Після масованого ракетного удару по Україні з'явилися перші офіційні дані щодо жертв. За словами заступника глави Офісу Президента України Олексія Кулеби, попередньо відомо про 3 загиблих. Понад 30 людей постраждали. Є значні руйнування у Кривому Розі, там Росія влучила по ТРЦ. Також через вибухову хвилю перекинулася маршрутка, у ній були люди. Глава Дніпропетровської ОВА зазначав, що Росія просто "оскаженіла".

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