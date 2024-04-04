Внаслідок масованої атаки загинули 3 рятувальників, ще один дістав поранення.

В ніч на четвер, 4 квітня, Росія кількома хвилями атакувала Харків дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок масованої атаки загинули 3 рятувальників, ще один дістав поранення.

Як повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій, внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали житлові будинки мирних громадян. Загинула мешканка житлового будинку, є постраждалі. На місці прильотів виникли пожежі.

"Рятувальники, що прибули за викликом на одну із адрес, зазнали повторного удару беспілотниками. Двоє з них від отриманих поранень загинули на місці, ще один помер по дорозі в лікарню. Поранень зазнав також один рятувальник. Пошкоджено три одиниці техніки ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ по Харкову 4 квітня

Вночі 4 квітня Харків атакували ударні дрони. У місті пролунало декілька вибухів. Місцева влада повідомляла про прильоти по житловій забудові. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що удари були здійснені як по приватних, так і багатоквартирних будинках.

Водночас Олег Синєгубов заявив, що в одній з багатоповерхівок внаслідок ворожих ударів пошкоджені верхні поверхи, а у приватному секторі зафіксовані пошкодження житлової забудови.

Згодом повідомлялося, що у Харкові знову пролунав вибух. Окупанти завдали нового удару. Загинули троє людей.

Зазначається, що, за попередніми даними, усі загиблі – працівники ДСНС. Вони приїхали ліквідовувати наслідки атаки по житлових будинках.

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