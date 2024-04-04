Вони приїхали ліквідовувати наслідки атаки.

В ніч на 4 квітня росіяни атакували Харків ударними безпілотниками, після чого завдали нового удару. Загинули троє людей.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Зазначається, що, за попередніми даними, усі загиблі – працівники ДСНС. Вони приїхали ліквідовувати наслідки атаки по житлових будинках.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що ворог завдав ще одного удару по місту під час ліквідації наслідків попередньої атаки.

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Також, за даними Терехова, на місці одного з прильотів почалася пожежа. Ще на одному – обвалилися плити житлового будинку. Наразі відомо про три "прильоти" по житлових будинках.

Оновлено 02:52: За підтвердженою інформацією, внаслідок повторного прильоту по одному з місць влучань у Харкові, загинули троє рятувальників. Ще один – поранений. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Постраждала техніка ДСНС.

Атака РФ по Харкову 4 квітня

Вночі 4 квітня Харків атакували ударні дрони. Станом на 02:28 атака все ще триває.

Відомо, що у місті пролунало декілька вибухів. Місцева влада повідомляла про прильоти по житловій забудові. Мер міста Ігор Терехов уточнив, що удари були здійснені як по приватних, так і багатоквартирних будинках.

Водночас Олег Синєгубов заявив, що в одній з багатоповерхівок внаслідок ворожих ударів пошкоджені верхні поверхи, а у приватному секторі зафіксовані пошкодження житлової забудови.

Згодом повідомлялося, що у Харкові знову пролунав вибух.

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