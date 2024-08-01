Наразі частини ракети транспортували на спецполігон та знищили.

У Києві в одному зі ставків виявили залишки російської ракети Х-101 класу "повітря - земля".

Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, уламки стратегічної ракети Х-101, які залишилися після російських обстрілів міста, виявили та вилучили водолази-сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС.

Ці залишки транспортували на спеціальний полігон для подальшого знищення методом контрольованого підриву. Рятувальники закликають громадян, які знаходять небезпечні залишки після російських дронових та ракетних атак, не торкатися їх. Необхідно відразу повідомити про знахідку на номер "101" та дочекатися приїзду фахівців.

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Уламки ракет та дронів в Україні

Як повідомляв УНІАН, у червні на Київщині після чергового російського обстрілу знайшли фрагменти касетних суббоєприпасів. У мережі повідомлялось, що їх розкидало на півдні області.

Як повідомила УНІАН головний спеціаліст відділу комунікацій поліції Київщини Яна Єрмоленко, такі боєприпаси можуть здетонувати від найменшого руху.

Згодом рятувальники повідомили, що окупанти використовують кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5 для дистанційного мінування територій.

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