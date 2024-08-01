Також в країні засудили чергову атаку росіян проти українських цивільних об'єктів.

У Румунії в районі Чаталкіой повіту Тулча виявили нові уламки російських дронів. Сталося це 31 липня в межах пошуків елементів безпілотників, які впали на минулому тижні на румунському березі Дунаю після російських обстрілів на цивільні об'єкти та портову інфраструктуру в Україні. Про це йдеться у повідомленні Міністерства національної оборони Румунії.

За інформацію міністерства, наразі знайдено фрагменти безпілотників біля населених пунктів Плауру та Періправа, повіт Тулча.

"Що стосується інших районів ураження, про які в публічному просторі згадувалося щодо можливого падіння фрагментів безпілотників, таких як Нікуліцел або Килія, то розслідування не підтвердили їх присутність. Хочемо зазначити, що всі місця, визначені як райони інцидентів, знаходяться за межами населених пунктів, де не постраждали люди або елементи інфраструктури", - запевнили у повідомленні. Відео дня

У Міноборони Румунії наголосили, що продовжують інформувати союзницькі структури в режимі реального часу про ситуації, які виникли внаслідок атак, і залишаються в постійному контакті з ними.

"Ми також підтверджуємо наш рішучий сигнал про засудження атак, що здійснюються Російською Федерацією проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного права", - додали у пресслужбі.

Російські обстріли - останні новини

Як писав УНІАН, вночі 31 липня російські окупанти здійснили масовану атаку із застосуванням дронів. За словами представника української розвідки Андрія Юсова армія РФ застосувала багато відволікаючих БпЛА.

"Можна відмітити, що цього разу була значна кількість так званих відволікаючих БПЛА, тобто без вибухової частини. Метою було виснаження і вивчення систем ППО", - пояснив він.

Своєю чергою експерт з військового зв’язку та систем РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що в ніч проти 31 липня Україну могли атакувати не "шахеди", а їхня дешева версія "Гербер".

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