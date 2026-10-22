РФ масовано вдарила по Києву балістикою: пошкоджені медзаклад і 'зелена гілка' метро

У столиці пошкоджено інфраструктуру метрополітену на Південному мосту та будівлю станції швидкої допомоги.

Унаслідок нічного обстрілу Києва в ніч на 22 жовтня постраждало щонайменше 15 людей, серед них – двоє 15-річних дітей. Вісім поранених перебувають у стаціонарах міських лікарень.

У столиці пошкоджено інфраструктуру метрополітену на Південному мосту, будівлю станції швидкої допомоги та шість автомобілів медиків, повідомив мер Віталій Кличко.

За його даними, у Печерському районі внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю станції швидкої допомоги. Також зазнали пошкоджень шість автомобілів екстреної медичної допомоги. Серед медичних працівників постраждалих немає.

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Крім того, пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту. Через ворожу атаку рух транспорту Південним мостом обмежили в напрямку з правого берега на лівий. У Київській міській військовій адміністрації закликали водіїв враховувати ці обмеження під час планування маршрутів.

У Святошинському районі столиці внаслідок атаки загорілася будівля ресторану.

За повідомленнями моніторингових каналів, під час атаки по Києву могли застосувати близько 30 ракет.

Атака на Київ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, росіяни почали атакувати столицю з вечора. Пізно ввечері 21 жовтня в Києві пролунали вибухи, перед цим було попередження про пуски в напрямку столиці балістичних ракет.

Станом на 23:30 кількість постраждалих зросла до 5 осіб. Усім надали необхідну медичну допомогу.

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