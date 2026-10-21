Росія атакувала Київ балістикою: є влучання

Станом на 23:30 кількість постраждалих зросла до 5 осіб.

Увечері 21 жовтня в українській столиці пролунали вибухи, перед цим було попередження про пуски в напрямку столиці балістичних ракет. Про це повідомили Повітряні сили та мер міста Віталій Кличко.

Оновлено 23:50. Станом на 23:30 кількість постраждалих зросла до 5 осіб. Усім надається необхідна медична допомога.

Як поінформували у Київській МВА, за попередньою інформацією, у Дніпровському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні житлові будинки.

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"Також, на іншій локації у Дніпровському районі, пошкоджено АЗС. За попередньою інформацією, є постраждалі", - додали там.

За словами Кличка, у Дніпровському районі влучання в будівлю СТО, а також - у приватний житловий будинок: наразі відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки.

"У тому ж районі уламки влучили ще в один приватний житловий будинок. Під завалами можуть бути люди. На іншій локації в Дніпровському районі падіння уламків біля АЗС", - зазначив мер.

За даними моніторів, загалом було застосовано орієнтовно 12 балістичних ракет, переважно С-400.

Удари РФ по Україні

20 жовтня російські війська неодноразово атакували гіпермаркет "Епіцентр" У Рівненській області. Через удари виникла масштабна пожежа, до ліквідації якої залучили десятки рятувальників.

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