По всій Україні сьогодні вранці оголошено повітрянутривогу. Через короткий проміжок часу голова Офісу президента повідомив, що над нашою територією вже збито перші ракети росіян.
Через ракетну загрозу в низці областей вібулися екстренні відключення електроенергії.
Про перші ракети над Україною повідомив Віталій Кім. За його даними над Миколаївською областю в бік північного заходу пролетіли дві ракети. Також про дві ракети, запущені по Кривому Рогу повідомив мер міста Вілкул.
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Влада Черкаської та Київської областей повідомили про підвищену ракетну загрозу.
9:00 в Дніпропетровській, Вінницькій, Київській областях працює ППО. Чути вибухи в Одесі.