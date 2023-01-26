Над УКраїною працюють системи ППО.

По всій Україні сьогодні вранці оголошено повітрянутривогу. Через короткий проміжок часу голова Офісу президента повідомив, що над нашою територією вже збито перші ракети росіян.

Через ракетну загрозу в низці областей вібулися екстренні відключення електроенергії.

Про перші ракети над Україною повідомив Віталій Кім. За його даними над Миколаївською областю в бік північного заходу пролетіли дві ракети. Також про дві ракети, запущені по Кривому Рогу повідомив мер міста Вілкул.

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Влада Черкаської та Київської областей повідомили про підвищену ракетну загрозу.

9:00 в Дніпропетровській, Вінницькій, Київській областях працює ППО. Чути вибухи в Одесі.