Росія знову влаштувала ракетну атаку на Україну \ wikipedia.org

По всій Україні сьогодні вранці оголошено повітрянутривогу. Через короткий проміжок часу голова Офісу президента повідомив, що над нашою територією вже збито перші ракети росіян.

Через ракетну загрозу в низці областей вібулися екстренні відключення електроенергії.

Про перші ракети над Україною повідомив Віталій Кім. За його даними над Миколаївською областю в бік північного заходу пролетіли дві ракети. Також про дві ракети, запущені по Кривому Рогу повідомив мер міста Вілкул. 

Відео дня

Влада Черкаської та Київської областей повідомили про підвищену ракетну загрозу.

9:00 в Дніпропетровській, Вінницькій, Київській областях працює ППО. Чути вибухи в Одесі.