По всій країні оголошена повітряна тривога через ракетну атаку Росії.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про збиття перших ворожих ракет над Україною.

Про це Єрмак написав у Telegram. "Є перші збиття ракет росіян", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, по всій країні оголошена повітряна тривога через ракетну атаку Росії.

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Атака дронів-камікадзе

У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України іранськими дронами-камікадзе Shahed-136/131. Пуски ударних БпЛА окупанти провели з східного узбережжя Азовського моря.

За попередніми даними противник застосував 24 "шахеди". Всі вони знищені зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України. Переважну кількість дронів-камікадзе знищено в центрі країни – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

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