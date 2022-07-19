Одну з ворожих ракет вдалося збити силам ППО.

На Одещині внаслідок масованого ракетного удару постраждало 6 людей, серед яких дитина. Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"По Одещині ворог підступно вдарив ракетами вночі. 7 крилатих ракет типу "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря. Одна збита силами протиповітряної оборони, 6 влучили по мирному селу. Постраждало 6 людей, серед яких 1 дитина", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок влучення сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури.

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти вівторка, 19 липня, російські окупанти завдали масованого удару по Одеській області. Вибухи лунали в Одесі та пригороді. Інформації про жертв не надходило.

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