За інформацією джерел УНІАН у спецслужбах, серед об'єктів – склад КАБів, ФАБів та крилатих ракет на аеродромі "Енгельс" та Саратовський НПЗ.

В ніч на 14 січня Служба безпеки України разом із Силами оборони завдала ударів по низці об'єктів на території РФ. Про це УНІАН розповіли власні джерела у спецслужбах.

За інформацією джерел, внаслідок спільної спецоперації СБУ та Сил Оборони було уражено:

Алексінський хімічний комбінат (Тульська обл.). Після роботи дронів СБУ зафіксовано велику пожежу.

(Тульська обл.). Після роботи дронів СБУ зафіксовано велику пожежу. Склади боєприпасів (ФАБ, КАБ, крилатих ракет) на аеродромі "Енгельс" (Саратовська обл.). Дрони СБУ досягли цілей, "бавовна" палає і досі.

(Саратовська обл.). Дрони СБУ досягли цілей, "бавовна" палає і досі. Саратовський нафтопереробний завод . Зафіксовано масштабну пожежу.

. Зафіксовано масштабну пожежу. Брянський хімічний завод. Зафіксовано прямі влучання ракет по об‘єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями.

"СБУ разом із Силами оборони продовжує відпрацьовувати по ворожим військовим об’єктам та підприємствам, які працюють на російський ВПК. Кожен уражений склад з боєприпасами, НПЗ, нафтобаза чи хімзавод - це болючий удар по спроможності РФ вести війну в Україні", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Удари вглиб РФ: що відомо

Напередодні Сили оборони України ударили по нафтобазі в Енгельсі. Внаслідок атаки та пожежі було знищено три резервуари по 120 000 кубів. Також було виведено з ладу резервуарний парк, яких зберігав паливо для військового аеродрому, близько 800 000 тонн палива.

За словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, на аеродромі в Енгельсі зберігалося унікальне паливо, призначене лише для літаків стратегічної авіації РФ Ту-160. Виробництво та запаси цього палива у Росії вкрай обмежені.

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