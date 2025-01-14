В ніч на 14 січня Служба безпеки України разом із Силами оборони завдала ударів по низці об'єктів на території РФ. Про це УНІАН розповіли власні джерела у спецслужбах.
За інформацією джерел, внаслідок спільної спецоперації СБУ та Сил Оборони було уражено:
- Алексінський хімічний комбінат (Тульська обл.). Після роботи дронів СБУ зафіксовано велику пожежу.
- Склади боєприпасів (ФАБ, КАБ, крилатих ракет) на аеродромі "Енгельс" (Саратовська обл.). Дрони СБУ досягли цілей, "бавовна" палає і досі.
- Саратовський нафтопереробний завод. Зафіксовано масштабну пожежу.
- Брянський хімічний завод. Зафіксовано прямі влучання ракет по об‘єкту та велику пожежу з подальшими детонаціями.
"СБУ разом із Силами оборони продовжує відпрацьовувати по ворожим військовим об’єктам та підприємствам, які працюють на російський ВПК. Кожен уражений склад з боєприпасами, НПЗ, нафтобаза чи хімзавод - це болючий удар по спроможності РФ вести війну в Україні", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Удари вглиб РФ: що відомо
Напередодні Сили оборони України ударили по нафтобазі в Енгельсі. Внаслідок атаки та пожежі було знищено три резервуари по 120 000 кубів. Також було виведено з ладу резервуарний парк, яких зберігав паливо для військового аеродрому, близько 800 000 тонн палива.
За словами головного редактора Defense Express Олега Каткова, на аеродромі в Енгельсі зберігалося унікальне паливо, призначене лише для літаків стратегічної авіації РФ Ту-160. Виробництво та запаси цього палива у Росії вкрай обмежені.