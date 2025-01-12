Удар по нафтобазі в Енгельсі: знищено 800 тисяч тонн палива для аеродрому, - ЗМІ

Внаслідок атаки БПЛА на нафтобазу в Енгельсі повністю знищено три резервуари по 120 000 кубів.

Нафтобаза в Енгельсі, що у Саратовській області РФ, після нічного удару 8 січня все ще продовжує горіти. Там зберігалася рекордна кількість палива для війського аеродрому.

Як повідомляє проєкт "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерела, внаслідок атаки БПЛА на нафтобазу в Енгельсі повністю знищено три резервуари по 120 000 кубів. Крім того, кожен із шести резервуарів отримав серйозні пошкодження.

"Виведено з ладу резервуарний парк, яких зберігав паливо для військового аеродрому, близько 800 000 тонн палива", - зазначає канал.

Станом на зараз російські рятувальники мають гострий дефіцит піноутворювача для гасіння нафти і палива, що горить. Відтак, пожежники змушені контролювати вигоряння палива".

Удар ЗСУ по нафтобазі в Саратовській області РФ: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, атаку по російській нафтобазі підтвердили в Генштабі ЗСУ. Зазначається, що база зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал" забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога.

На думку аналітиків Defense Express, удар по нафтобазі міг "приземлити" російські Ту-160, залишивши їх без палива в Енгельсі. Справа в тому, що ці бомбардувальники використовують доволі специфічне паливо підвищеної щільності марки Т-8В, виробництво якого здійснюють далеко не на кожному НПЗ.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів, які проблеми виникли у РФ через удари по Енгельсу. Він стверджує, що завдяки цій атаці дронів виграно певний час для збереження українських об’єктів від ударів російськими літаками.

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