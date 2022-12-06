Загальна сума російських ракет, які були випущені по території України 5 грудня становить від 400 до 500 млн доларів.
Як порахували журналісти видання Forbes, 5 грудня в ході масової ракетної атаки РФ випустила по Україні:
- 38 крилатих авіаційних ракет Х-101 вартістю $13 млн, Х-555, вартістю – $4 млн;
- 22 крилаті ракети "Калібр", вартістю $ 6,5 млн;
- 3 крилатих ракети Х-22, вартістю $1 млн;
- 6 крилатих ракет Х-59, вартістю $ 0,5 млн;
- 1 авіаційну крилату ракету Х-31п, вартістю $0,5 млн.
Ракетна атака на Україну 5 грудня
5 грудня російські окупанти здійснили восьму масовану ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури України. Сили протиповітряної оборони збили понад 60 із понад 70 ворожих ракет.
Згодом стало відомо про потрапляння ракет в енергооб'єкти в Київській, Вінницькій, Одеській областях.
Як повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, через нову масовану ракетну атаку Росії, в Україні на вечір 5 грудня найбільше відключень у семи областях - Вінницькій, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській.
За інформацією голови Київської обласної Військової адміністрації Олексія Кулеби, близько 40% Київської області в результаті масованого ракетного удару РФ по території України залишилося без електрики.