Росія за 5 грудня випустила по території України ракети різних типів.

Загальна сума російських ракет, які були випущені по території України 5 грудня становить від 400 до 500 млн доларів.

Як порахували журналісти видання Forbes, 5 грудня в ході масової ракетної атаки РФ випустила по Україні:

38 крилатих авіаційних ракет Х-101 вартістю $13 млн, Х-555, вартістю – $4 млн;

22 крилаті ракети "Калібр", вартістю $ 6,5 млн;

3 крилатих ракети Х-22, вартістю $1 млн;

6 крилатих ракет Х-59, вартістю $ 0,5 млн;

1 авіаційну крилату ракету Х-31п, вартістю $0,5 млн.

Ракетна атака на Україну 5 грудня

5 грудня російські окупанти здійснили восьму масовану ракетну атаку на об'єкти критичної інфраструктури України. Сили протиповітряної оборони збили понад 60 із понад 70 ворожих ракет.

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Згодом стало відомо про потрапляння ракет в енергооб'єкти в Київській, Вінницькій, Одеській областях.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні, через нову масовану ракетну атаку Росії, в Україні на вечір 5 грудня найбільше відключень у семи областях - Вінницькій, Київській, Житомирській, Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій та Черкаській.

За інформацією голови Київської обласної Військової адміністрації Олексія Кулеби, близько 40% Київської області в результаті масованого ракетного удару РФ по території України залишилося без електрики.