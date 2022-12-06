На даний момент близько половини області залишається без світла.

У Київській області тривають екстрені відключення електроенергії, однак влада має чіткий план, як найближчими днями стабілізувати ситуацію.

Як повідомив голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба, на цей момент близько половини області залишається без світла.

"У Київській області тривають екстрені відключення електрики. Енергетики працюють в режимі нон-стоп, щоб повернутися до планових графіків. Зараз близько половини області залишається без світла", - зазначив він.

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Обстріл 5 грудня:

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України. За попередньою інформацією було випущено близько 100 ракет.

Були влучання ракет в енергооб'єкти в Київській, Вінницькій та Одеській областях.

Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, найскладніша ситуація з енергопостачанням спостерігається в трьох областях України - Київській, Вінницькій та Одеській.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

24 листопада в Києві були знеструмлювати 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло включатимуть на 2-3 години на добу.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує Енергетик.

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