У найближчий час треба дуже прискіпливо треба ставитися до інформації, яка поширюватиметься від імені анонімних джерел.

Кульмінація російської антиукраїнської дезінформаційної кампанії "Майдан-3" протікатиме у вигляді маніпуляцій, істерики і нагнітання ситуації стосовно мобілізації і рішень української влади.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі інформаційного марафону. Зокрема, у нього запитали, як виглядатиме пік російської дезінформаційної кампанії "Майдан-3" у найближчі місяці.

"Зрада, ганьба, і багато інших слів, які ми всі добре знаємо, і які будуть нестися у контексті різному: це спроби зриву заходів мобілізаційної кампанії, це спроба делегітимізації рішень української влади і у цілому спроби розхитування ситуації в середині країни, підрив нашої міжнародної коаліції, і використання тих самих російських наративів, але не завжди на пряму. Це може відбуватися у різний спосіб", - сказав Юсов.

Зокрема, йдеться про ситуації, коли не можна перевірити достовірність інформації і замість експертної дискусії домінуватиме істерика і нагнітання. Він сказав, дуже прискіпливо треба ставитися до інформації, яка поширюватиметься від імені анонімних джерел. Можуть бути маніпуляції на самих чутливих темах, у тому числі стосовно поводження з військовополоненими.

Разом з тим, у Юсова запитали, чи відбуваються процесуальні дії проти тих людей, які мають бути задіяні у реалізації цієї антиукраїнської кампанії.

"Контррозвідувальні заходи в Україні тривають постійно і не зупиняються. І Служба безпеки України і, у цілому, сектор безпеки і оборони над цим безумовно працюють. Що стосується конкретних прізвищ, так, Кірієнко, Сурков. Зрозуміло, що усі колаборанти й зрадники, яких прихистила наразі Московія, будуть так чи інакше у цьому задіяні. На жаль, є й прізвища з тих людей, які наразі знаходяться на території України. Як об'єкти впливу. Це не означає, що вони вже дали згоду. Ця інформація перевіряється і уточнюється", - наголосив Юсов.

За його словами, росіяни готов витратити астрономічну суму на реалізацію дезінформаційної кампанії "Майдан-3".

"Але якщо порахувати щоденні витрати держави-терориста на війну і забезпечення окупаційного корпусу, а також боєкомплект, втрати, соціальне навантаження, санкції, то це, насправді, вигідна для Путіна інвестиція, тому що легше відкрити в Україні внутрішній фронт, чим перемогти захисників на лінії фронту", - сказав Юсов.

Він нагадав, що росіяни для просування наративів у мережі Telegram витратили і заклали понад 250 млн доларів.

"Це не нові методи. І Радянський союз має глибокі традиції таких дезінформаційних кампаній, і зрештою, на полі бою, як слушно зауважують наші військові і історики, росіяни українців майже ніколи не перемагали. Це завжди відбувалось через підступи, через розкол українського суспільства", - додав Юсов.

Він сказав, що Росія продовжує спробу реалізації антиукраїнських кампаній у стилі НКВД і КГБ.

"Тільки єдність запорука власне протидії таким планам агресора", - сказав Юсов.

Операція "Майдан-3" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, спецоперація "Майдан-3" досягне своєї кульмінації у березні-травні 2024-го року. Впродовж найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів.

Російські спецслужби хочуть через багатовартісну операцію "Майдан-3" підготувати підґрунтя для розгрому Збройних сил України у червні цього року.

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