Українські захисники упродовж доби завдали 12 авіаударів по районах зосередження російських окупантів. Ворог втратив чимало.

Українські захисники упродовж доби завдали 12 авіаударів по районах зосередження російських окупантів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

"Авіація сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 районів зосередження живої сили, один зенітно-ракетний комплекс та три станції радіоелектронної боротьби противника.

В Генштаб також зазначили, що сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 6 крилатих ракет повітряного базування Х-22,

4 крилаті ракетами морського базування "Калібр" та 10 іранських ударних дронів типу "Shahed-131/136".

"Всього, протягом доби, ворог завдав 37 авіаційних ударів, також здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - мовиться у зведенні Генштабу.

Нові втрати РФ на фронті - зведення Генштабу

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з початку війни склали 217 тис. 330 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідували 680 загарбників. Також минулої доби було знищено вісім ворожих танків, 11 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, дві РСЗВ, один засіб ППО, 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 13 крилатих ракет.

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