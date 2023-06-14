Українські захисники продовжують нищити окупантів. Російські загарбники за минулу добу, 13 червня, понесли нові нищівні втрати у живій силі та техніці.
За інформацією Генерального штабу ЗСУ у Facebook загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 червня 2023 року орієнтовно склали:
- особового складу -близько 217 330 (+680) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 3943 (+8) одиниці;
- бойових броньованих машин ‒ 7653 (+11);
- артилерійських систем – 3783 (+17);
- РСЗВ – 603 (+2);
- засоби ППО ‒ 364 (+1);
- літаків / гелікоптерів – 314 / 300;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3324 (+15);
- крилаті ракети ‒ 1196 (+13);
- кораблі/катери ‒ 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6482 (+9);
- спеціальна техніка ‒ 516 (+5).
Ситуація на фронті станом на 14 червня - що відомо
Росіяни досі мають намір повністю окупувати Донецьку і Луганську області. Відповідно, найчастіше наступали на цій ділянці фронту - за добу тут відбулось 28 бойових зіткнень.
У свою чергу Сили оборони України потужно вдарили по місцях скупчення російських окупантів на фронті. Зокрема, авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.