За минулу добу було ліквідовано 680 загарбників.

Українські захисники продовжують нищити окупантів. Російські загарбники за минулу добу, 13 червня, понесли нові нищівні втрати у живій силі та техніці.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ у Facebook загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 червня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу -близько 217 330 (+680) осіб ліквідовано;

танків ‒ 3943 (+8) одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 7653 (+11);

артилерійських систем – 3783 (+17);

РСЗВ – 603 (+2);

засоби ППО ‒ 364 (+1);

літаків / гелікоптерів – 314 / 300;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3324 (+15);

крилаті ракети ‒ 1196 (+13);

кораблі/катери ‒ 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 6482 (+9);

спеціальна техніка ‒ 516 (+5).

Ситуація на фронті станом на 14 червня - що відомо

Росіяни досі мають намір повністю окупувати Донецьку і Луганську області. Відповідно, найчастіше наступали на цій ділянці фронту - за добу тут відбулось 28 бойових зіткнень.

Відео дня

У свою чергу Сили оборони України потужно вдарили по місцях скупчення російських окупантів на фронті. Зокрема, авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

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