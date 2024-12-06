Удар дрона по полігону "Капустин Яр" вигаданий для роздування теми, що така ракета все ж існує.

Історія про нібито приліт українського дрону до російського полігону "Капустин Яр" запущена в Росії для "підтвердження", що таки існує балістична ракета "Орешник". Про це в ефірі Київ24 сказав авіаційний експерт та аналітик Костянтин Криволап.

За його словами, на сьогодні може бути 2-3 екземпляри ракети "Кедр" чи то "Орешник".

"Мені здається, що оту назву "Орешник" Путін придумав, бо забув як "Кедр" називається, але згадав, що йдеться про дерево з горішками, то й вишло, що кедр з горішками, а звідси і назва російською "Орешник", - сказав експерт.

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Криволап зазначив, що РФ лякає світ і намагається переконати, що ракета "Орешник" таки існує, тому й придумано історію про нібито український дрон на полігоні, який Україна спрямувала для знищення пускової установки для цієї ракети:

"Якась, ймовірно, маячня, що нібито наш дрон мав знищити пускову установку "Орешника". ... Це шум інформаційний такий, це піна.

При цьому експерт додав, що якийсь "жовтенький" російський канал розказав, що нібито український дрон атакував російський полігон "Капустин Яр", його нібито збили засоби ППО, а він впав перед воротами і в результаті тільки вони й постраждали. На думку Криволапа, така розповідь викликає дуже багато питань.

"Полігон "Капустин Яр" - це степ, в якому розташовані ракетні пускові установки. Вони не стоять за воротами і там все зроблено так, що при вибуху найближче населення не буде знати про це, бо проживає далеко від полігону", - пояснив фахівець.

Він наголосив, що запускати один дрон по степу було б дивно.

"Йдеться про мобільний комплекс, і щоб в нього попасти, треба, щоб він стояв, необхідно отримати його кооординати, ввести їх, а потім до нього летіти і знищити. А якщо він поїде? Тут стільки проблем, що, якщо б було завдання знищити пускову установку цього "Орєшника", то це б робилося не за допомогою одного дрону, який "туди залетів і передав привіт", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, вранці 2 листопада російські окупанти вперше застосували для удару по місту Дніпро тип ракет, який раніше в цій війні не застосовувався. За оцінками різних експертів, це була або міжконтинентальна балістична ракета, або ракета середньої дальності, яка пролетіла 800 км від полігону "Капустін Яр" під Астраханню до Дніпра.

Вчора, 5 грудня, у РФ поскаржилися на атаку дрона по полігону з "Орешниками". Зокрема, за інформацією місцевих ЗМІ, український безпілотник атакував російський військовий полігон "Капустин Яр", звідки окупанти запускали по Дніпру ракету "Орешник".

Зазначалося, що нібито український безпілотник спробував атакувати полігон, де запускали нову ракету середньої дальності "Орешник". Стверджувалося, що місцева система ППО збила дрон за кілька метрів від в'їзду на територію. У результаті "вибухова хвиля" пошкодила ворота.

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