Стверджується, що внаслідок вибуху було пошкоджено якісь ворота на полігоні.

Український безпілотник атакував російський військовий полігон "Капустин Яр" в Астраханській області. Саме звідти окупанти запускали по Дніпру ракету "Орєшнік". Про це пишуть російські пабліки.

"Український безпілотник спробував атакувати полігон Капустін Яр в Астраханській області - те саме місце, звідки в Дніпропетровськ запускали нову ракету середньої дальності "Орєшнік", - пише один із лояльних Кремлю телеграм-каналів.

Стверджується, що місцева система ППО збила дрон за кілька метрів від в'їзду на територію. У результаті "вибухова хвиля" пошкодила ворота.

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Удар "Орєшніка" по Дніпру

Як писав УНІАН, вранці 2 листопада російські окупанти вперше застосували по території України тип ракет, який раніше в цій війні не застосовувався. За оцінками різних експертів, це була або міжконтинентальна балістична ракета, або ракета середньої дальності. Пролетівши 800 км від полігону Капустін Яр під Астраханню до Дніпра, ракета випустила кілька бойових блоків, кожен з яких вдарив по землі окремо.

Однак жодних істотних руйнувань цей удар не заподіяв. Як зрештою з'ясувалося, ракета, призначена для нанесення ядерних ударів, була споряджена кінетичною боєголовкою. Простіше кажучи, замість вибухівки ракета скинула на Дніпро кілька шматків металу, які заподіяли локальний обмежений збиток, як будь-який інший об'єкт, що падає з великої висоти.

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