Одним зі шляхів порятунку для колаборантів є провокації.

Росіяни та колаборанти намагаються тікати з тимчасово окупованої території Запорізької області, в тому числі з Мелітополя, і нерідко вдаються до провокацій, аби знайти привід для виїзду.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, зазначивши при цьому, що всі, хто приїхали з континентальної Росії, зараз всіляко намагаються виїхати з тимчасово окупованої території, тому що всі вже розуміють, що точно РФ там не назавжди.

"Тому з перших днів, коли евакуацію оголосили в 15 населених пунктах тимчасово окупованої Запорізької області, всі колаборанти та окупанти, які приїхали і до Мелітополя, попри те, що евакуація з нього не була оголошена, почали тікати", - сказав Федоров.

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За його словами, випускають не всіх бажаючих, тому одним зі шляхів порятунку для колаборантів є провокації.

"На прикладі фейкового голови суду: саме в дворі захопленого ним будинку стався якийсь вибух, він сказав, що він тепер не в безпеці, і більше не знаходиться на території тимчасово окупованого Мелітополя, а отримав змогу виїхати. Така ситуація і з іншими гауляйтерами: щонайменше за останні півтора тижні ми нарахували 3 таких провокації, які надали квиток для колаборантів та окупантів для виїзду з тимчасово окупованої території", - розповів міський голова Мелітополя.

При цьому, зазначив Федоров, це точно не свідчить про те, що ворогів там стає менше. Якщо говорити про російських військових, то їх навпаки стає більше на тимчасово окупованій території.

"Так, наприклад, в Бердянському районі в селище Новопетрівка заїхала чергова партія колаборантів та окупантів, як вагнерівців, так і кадирівців. І щонайменше 400 нових російських військових приїхали до цього селища. Це свідчить про те, що, попри на оголошену евакуацію, ворог збирається чинити опір та не здавати захоплені ним території", - сказав Федоров.

Ситуація в Мелітополі

5 травня гауляйтер захопленої частини Запорізької області Євген Балицький оголосив евакуацію людей з низки населених пунктів, які знаходяться недалеко від зони, де тривають бойові дії. Евакуацію було оголошено в тому числі з міста-супутника ЗАЕС - Енергодара, а також з Токмака, Пологів, Василівки та інших.

Пізніше, 6 травня, Іван Федоров повідомив, що вороги на півдні української держави "догралися в евакуацію" - спровоковано шалену паніку, на в'їзді у захоплений РФ Крим утворилися величезні черги з машин. Загарбників та тих, у кого є спеціальні перепустки, на півострів пускають поза чергою, також в окремій черзі стоять вантажні авто з награбованим.

Станом на 8 травня повідомлялоя про те, що росіяни йдуть на хитрощі, щоб втекти. Мер Мелітополя розкрив деталі ворожої евакуації. Супротивники почали виїжджати з деяких адмінбудівель у Мелітопольському районі, зазначив очільник Мелітополя.

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