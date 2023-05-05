Гауляйтер окупованої території Запорізької області Євген Балицький оголосив про евакуацію населення з ряду населених пунктів біля лінії фронту.
Як написав Балицький в Телеграм, рішення прийнято "для забезпечення безпеки людей", у зв'язку з почастішанням обстрілів з боку ЗСУ. В першу чергу будуть евакуювати дітей з батьками, літніх людей, інвалідів, пацієнтів лікувальних установ.
Евакуація стосуватиметься жителів таких населених пунктів:
- Тимошівка;
- Смирнівка;
- Тарасівка;
- Орлянське;
- Молочанськ;
- Куйбишево;
- Пришиб;
- Токмак;
- Мала Білозерка;
- Василівка;
- Велика Білозерка;
- Дніпрорудне;
- Михайлівка;
- Кам'янка-Дніпровська;
- Енергодар;
- Пологий;
- Кінські Чвари;
- Розівка.
Людей переміщуватимуть у межах регіону, подалі від лінії фронту.
Це рішення прокоментував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Майже офіційно від окупантів. Евакуація в Запоріжжі. Евакуація (закреслено) "тимчасове переміщення". Від авторів "паніки немає", - написав він у Telegram.
Раніше Андрющенко повідомляв, що окупаційна влада Запоріжжя відправила з Бердянська на "евакуацію" дітей 40 автобусів. При цьому він зазначив, що місцеві жителі віддають дітей неохоче, тому автобуси повертаються порожніми.
Андрющенко нагадав, що подібне відбувалося в Херсонській області перед жестом "доброї волі" - відступом окупантів.
Ситуація на окупованому Запоріжжі
Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що напередодні контрнаступу ЗСУ у окупантів у місті почалася паніка, вони закуповуються паливом. Крім того, на окупованому Запоріжжі заборонили продаж міцного алкоголю.
Також раніше була оголошена евакуація з трьох міст Запорізької області - Пологів, Токмака і Молочанська. А на окупованій Запорізькій АЕС "керівники" масово відпрошуються у росіян у відпустки, з метою втечі.