Евакуація оголошена в тому числі з міста-супутника ЗАЕС-Енергодара / скріншот

Гауляйтер окупованої території Запорізької області Євген Балицький оголосив про евакуацію населення з ряду населених пунктів біля лінії фронту.

Як написав Балицький в Телеграм, рішення прийнято "для забезпечення безпеки людей", у зв'язку з почастішанням обстрілів з боку ЗСУ. В першу чергу будуть евакуювати дітей з батьками, літніх людей, інвалідів, пацієнтів лікувальних установ.

Евакуація стосуватиметься жителів таких населених пунктів:

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  • Тимошівка;
  • Смирнівка;
  • Тарасівка;
  • Орлянське;
  • Молочанськ;
  • Куйбишево;
  • Пришиб;
  • Токмак;
  • Мала Білозерка;
  • Василівка;
  • Велика Білозерка;
  • Дніпрорудне;
  • Михайлівка;
  • Кам'янка-Дніпровська;
  • Енергодар;
  • Пологий;
  • Кінські Чвари;
  • Розівка. 

Людей переміщуватимуть у межах регіону, подалі від лінії фронту.

Це рішення прокоментував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Майже офіційно від окупантів. Евакуація в Запоріжжі. Евакуація (закреслено) "тимчасове переміщення". Від авторів "паніки немає", - написав він у Telegram.

Раніше Андрющенко повідомляв, що окупаційна влада Запоріжжя відправила з Бердянська на "евакуацію" дітей 40 автобусів. При цьому він зазначив, що місцеві жителі віддають дітей неохоче, тому автобуси повертаються порожніми.

Андрющенко нагадав, що подібне відбувалося в Херсонській області перед жестом "доброї волі" - відступом окупантів.

Ситуація на окупованому Запоріжжі

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що напередодні контрнаступу ЗСУ у окупантів у місті почалася паніка, вони закуповуються паливом. Крім того, на окупованому Запоріжжі заборонили продаж міцного алкоголю. 

Також раніше була оголошена евакуація з трьох міст Запорізької області - Пологів, Токмака і Молочанська. А на окупованій Запорізькій АЕС "керівники" масово відпрошуються у росіян у відпустки, з метою втечі.

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