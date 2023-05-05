Евакуація оголошена в тому числі з міста-супутника ЗАЕС - Енергодара, а також з Токмака, Пологів, Василівки та інших.

Гауляйтер окупованої території Запорізької області Євген Балицький оголосив про евакуацію населення з ряду населених пунктів біля лінії фронту.

Як написав Балицький в Телеграм, рішення прийнято "для забезпечення безпеки людей", у зв'язку з почастішанням обстрілів з боку ЗСУ. В першу чергу будуть евакуювати дітей з батьками, літніх людей, інвалідів, пацієнтів лікувальних установ.

Евакуація стосуватиметься жителів таких населених пунктів:

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Тимошівка;

Смирнівка;

Тарасівка;

Орлянське;

Молочанськ;

Куйбишево;

Пришиб;

Токмак;

Мала Білозерка;

Василівка;

Велика Білозерка;

Дніпрорудне;

Михайлівка;

Кам'янка-Дніпровська;

Енергодар;

Пологий;

Кінські Чвари;

Розівка.

Людей переміщуватимуть у межах регіону, подалі від лінії фронту.

Це рішення прокоментував радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Майже офіційно від окупантів. Евакуація в Запоріжжі. Евакуація (закреслено) "тимчасове переміщення". Від авторів "паніки немає", - написав він у Telegram.

Раніше Андрющенко повідомляв, що окупаційна влада Запоріжжя відправила з Бердянська на "евакуацію" дітей 40 автобусів. При цьому він зазначив, що місцеві жителі віддають дітей неохоче, тому автобуси повертаються порожніми.

Андрющенко нагадав, що подібне відбувалося в Херсонській області перед жестом "доброї волі" - відступом окупантів.

Ситуація на окупованому Запоріжжі

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що напередодні контрнаступу ЗСУ у окупантів у місті почалася паніка, вони закуповуються паливом. Крім того, на окупованому Запоріжжі заборонили продаж міцного алкоголю.

Також раніше була оголошена евакуація з трьох міст Запорізької області - Пологів, Токмака і Молочанська. А на окупованій Запорізькій АЕС "керівники" масово відпрошуються у росіян у відпустки, з метою втечі.

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