У тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області завезли загони російських шпигунів, які вишукують патріотично налаштованих громадян.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram. "ФСБ завезла у Мелітополь загони навчених шпигунів. Про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку, мова не йде давно. А тепер ще й в різних районах міста спеціально навчені "нелюди" вишукують патріотично настроєних громадян", - зазначив він.
За його словами, з якою метою це робиться, та що може очікувати на наших людей, залишається тільки здогадуватись.
Новини Мелітополя - зараз це варто знати
Як повідомляв УНІАН, у Мелітополі росіяни розпочали нову хвилю "націоналізації" житла, а також намагаються примусити людей взяти паспорти РФ.
Також у місті російські військові вирішили застосувати тактику мобільних блокпостів, щоб боротися зі спротивом місцевого населення. Крім того, на околицях Мелітополя російські загарбники викопали великі траншеї та вирубують ліс.