У Мелітополь ворог відправив "нелюдів", зазначив міський голова.

У тимчасово окупований Мелітополь Запорізької області завезли загони російських шпигунів, які вишукують патріотично налаштованих громадян.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram. "ФСБ завезла у Мелітополь загони навчених шпигунів. Про те, що в місті можна спокійно висловлювати свою думку, мова не йде давно. А тепер ще й в різних районах міста спеціально навчені "нелюди" вишукують патріотично настроєних громадян", - зазначив він.

За його словами, з якою метою це робиться, та що може очікувати на наших людей, залишається тільки здогадуватись.

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Як повідомляв УНІАН, у Мелітополі росіяни розпочали нову хвилю "націоналізації" житла, а також намагаються примусити людей взяти паспорти РФ.

Також у місті російські військові вирішили застосувати тактику мобільних блокпостів, щоб боротися зі спротивом місцевого населення. Крім того, на околицях Мелітополя російські загарбники викопали великі траншеї та вирубують ліс.

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