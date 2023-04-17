Мешканці міста можуть побачити на своїх дверях ворожі "сюрпризи".

Окупанти розпочали в тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) нову хвилю "націоналізації" житла.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров. За його словами, мешканці Мелітополя можуть побачити на парадних дверях будинків нові "оголошення" й навіть мітки ворога - так росіяни перевіряють, чи там хтось проживає.

За його словам, перша хвиля поквартирних рейдів РФ відбулася два місяці тому, зараз у ворога новий етап.

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"Друга хвиля: зараз. Вішають на двері об’яви "обьект имеет признак бесхозяйности". Або ставлять коректором мітки на вічка дверей, перевіряють чи живе хто вдома. Плюс забирають житло за несплату комунальних послуг у ворожі каси", - зазначив чиновник.

Росіяни залякують мешканців Мелітополя

Нагадаємо, що армія РФ вигадала нову злочинну тактику у тимчасово окупованому Мелітополі, розраховуючи таким чином залякати місцеві сили супротиву, яких бояться самі.

5 квітня Генштаб України повідомив, що росіяни погрожують мелітопольцям вивозом до Росії. Також вони посилюють психологічний тиск на громадськість, змушуючи як скоріше взяти російський паспорт, замість українського. Зокрема, встановили "дедлайн" до 1 червня.

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