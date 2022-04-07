Його дії розслідують правоохоронці.

Мер Балаклії Іван Столбовий разом з сім'єю виїхав у Росію після того, як пішов на співпрацю з окупантами.

Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в інтерв'ю Фактам.

За його словами, за цим фактом відкрито кримінальне провадження, зараз тривають слідчі дії.

"За нашою інформацією, мер Балаклії зі своєю сім’єю залишив це місто і виїхав на територію Росії. На жаль, ми такі факти маємо, і я переконаний, ці люди понесуть справедливе та жорстке покарання за свої дії, за зраду України та кожного мешканця населеного пункту", - повідомив Синєгубов.

Він зазначив, що мер Балаклії виїхав до Росії після того, як пішов із ворогом на співпрацю.

Також голова Харківської ОВА розповів, що у перші дні повномасштабного вторгнення отримував повідомлення з пропозицією співпраці з окупантами.

"Нам розсилали СМС із невідомих телефонів, це було на самому початку. Звичайно, ми, адміністрація, відповідали, куди їм йти – у напрямку російського корабля. Інших якихось пропозицій до нас не надходило", - розповів Синєгубов.

Нагадаємо, що мер Балаклії "прийняв допомогу" від російської армії у кінці березня. Його звернення до місцевих мешканців записали на відео.

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