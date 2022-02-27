Він пішов на переговори з російськими військовими.

Мер Куп'янська Геннадій Мацегора заявив, що місто тепер знаходиться під контролем російських окупантів.

Його звернення опубліковано на сторінці Куп'янської міської ради в Facebook.

За його словами, дзвінок від командира батальйону російських військ надійшов на телефон чергової частини після того, як був зруйнований райвідділ.

"Надійшов дзвінок про пропозицію переговорів, інакше місто будуть штурмувати з усіма наслідками. Я прийняв рішення брати участь у переговорах, щоб уникнути людських жертв і руйнувань в місті", - заявив Мацегора.

Російські військові заявили, що зайдуть в місто, щоб нібито "забезпечити порядок і заспокоїти жителів".

"Чотири дні тому місто залишили все: СБУ, прокуратура, військкомат, загін тероборони. Ми залишилися самі. Я зі своїми підлеглими і райвідділ поліції, який до останнього моменту знаходився і знаходиться поруч зі мною", - зазначив Мацегора.

Він заявив, що з завтрашнього дня лікарня, школа та садочки працюватимуть у звичайному режимі.

"Не боїмося провокацій, на які, за словами військових, вони будуть реагувати повинні чином. Тому що всі провокації відбиваються на нас, на жителях міста. Тому потрібно об'єднуватися і налагоджувати нормальне життя", - заявив він.

Мер зазначив, що життя городян "залежить від нас, наших дій, від того як ми себе зараз зарекомендуємо".

Геннадій Мацегора перебуває на посаді міського голови з 24 листопада 2020 року. Він був висунутий від "Опозиційної платформи - за життя".

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