Він каже, що практично у 90 відсотків загиблих - це кульові ураження, а не осколкові.

Мер Бучі Київської області Анатолій Федорук розповів про масові поховання в місті, виявлені після скоєних там звірств російськими окупантами.

Про ці страшні епізоди він поділився в інтерв'ю DW.

За словами Федорука, станом на вчорашній вечір було 320 загиблих цивільних, число виявлених тіл зростає з кожним днем.

"Тому, що їх виявляють у приватних садибах, парках, скверах, де була можливість, коли не було обстрілів, прикопувати тіла. Люди намагалися поховати загиблих, щоб собаки не розтягували. Зараз у селах громади в таких тимчасових похованнях щодня знаходимо нові тіла", - заявив Мер Бучі.

Він додав, що практично у 90 відсотків загиблих - це кульові ураження, а не осколкові.

Світ був шокований страшними кадрами масових поховань. Тому у Федорука запитали, скільки таких могил виявлено в Бучі.

"У Бучі виявлено три місця: це територія підприємства "Украгроснаб", де російські окупанти скидали, як дрова, тіла людей із зав'язаними руками. А ще - вулиці Вокзальна, Яблунська і дитячий табір "Променистий", де теж знайшли людей із зав'язаними руками і кульовими ураженнями", - розповів мер міста.

Бучанська різанина: що відомо

Після звільнення Бучі на Київщині почали з'являтися численні фото і відео, що демонструють звірства російських окупантів.

Зокрема, на кадрах можна побачити тіла загиблих мирних жителів, якілежать на вулицях Бучі. У деяких пов'язані руки, також є вогнепальні поранення в голову.

Міністерство оборони Росії заперечувало свою причетність до жорстоких вбивств і тортур жителів Бучі. Мовляв, тіла були нещодавно викинуті на вулиці - після того, як всі російські підрозділи повністю пішли з Бучі, приблизно 30 березня.

Росія вимагала екстрену нараду Ради Безпеки ООН щодо "провокацій українських радикалів" у Бучі 4 квітня, але отримала відмову.

Аналіз супутникових знімків, проведений американською газетою The New York Times, показав, що заяви Росії про те, що вбивства мирних жителів у Бучі відбулися після того, як її солдати залишили місто, є неправдивими. Багато мирних жителів було вбито більше трьох тижнів тому, коли російські військові контролювали місто.

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