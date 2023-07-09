Про гучні вибухи повідомив мер Іван Федоров.

В тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) ЗСУ влаштували окупантам "кульмінацію" тижня - на півночі міста пролунав потужний вибух.

За словами мера Івана Федорова, можливий "приліт" по одній з військових баз окупантів у селі Зарічне.

"За попередньою інформацією щось сталося в ангарі села Зарічне, перетвореному на ворожу базу", - вказав він.

Вибухи у Мелітополі - минулого тижня було "гучно" на одній з військових баз

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі час від час роздаються потужні вибухи з огляду на активні дії ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Повідомлялося про "бавовну" на одній з військових баз ворога, розташованій поблизу селища Семенівка. Як прокоментував інцидент мер Іван Федоров, ЗСУ показали, наскільки "дірява" система ППО в росіян.

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