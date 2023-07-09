В тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) ЗСУ влаштували окупантам "кульмінацію" тижня - на півночі міста пролунав потужний вибух.
За словами мера Івана Федорова, можливий "приліт" по одній з військових баз окупантів у селі Зарічне.
"За попередньою інформацією щось сталося в ангарі села Зарічне, перетвореному на ворожу базу", - вказав він.
Вибухи у Мелітополі - минулого тижня було "гучно" на одній з військових баз
Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Мелітополі час від час роздаються потужні вибухи з огляду на активні дії ЗСУ на Запорізькому напрямку.
Повідомлялося про "бавовну" на одній з військових баз ворога, розташованій поблизу селища Семенівка. Як прокоментував інцидент мер Іван Федоров, ЗСУ показали, наскільки "дірява" система ППО в росіян.