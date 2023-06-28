Повідомлялося про роботу ППО.

У тимчасово окупованому Мелітополі прозвучали вибухи, окупаційна влада повідомляє про роботу ППО.

Зокрема, про серію вибухів повідомив самопроголошений "голова" Мелітополя Володимир Рогов.

Вибухи в місті підтверджує і український мер міста Іван Федоров. При цьому він зазначає, що вибухи в місті, а також сусідніх Токмаку і Михайлівці, звучали всю ніч.

У телеграм-каналах поширилися фото і відео, на якому видно дим від роботи ППО і падіння уламків.

"А ось і залишки дірявого Певео падають. Орієнтовно десь в центрі", - повідомив один з каналів..

Також повідомлялося, що після вибухів включилася сирена.

В українських пабліках повідомляють про приліт далекобійних ракет Storm Shadow по базах РФ.

Пізніше російські телеграм-канали повідомили, що "ППО РФ збила всі ракети, якими українські війська вранці атакували Мелітополь".

Водночас офіційної інформації поки не було.

Ситуація в Мелітополі - що відомо

Раніше повідомлялося, що в районі Мелітополя російські підрозділи виводять з тилових місць дислокації на передову.

Відомо, що українські сили систематично завдають ударів по техніці та позиціях російських окупантів у Мелітополі. Нещодавно мер повідомляв про "прильоти" по районах концентрації їх техніки і живої сили.

Цієї ночі в Мелітополі теж було голосно - повідомлялося про шість потужних вибухів.

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