Наразі тимчасове житло підготовлено для 100 людей з Нікополя.

Мешканців Нікополя місцева влада закликала переїхати у тимчасові помешкання вглиб території району у зв’язку з ворожими обстріли з окупованого Енергодару.

Про це йдеться у повідомленні голови Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

"Сьогодні ворожі обстріли з боку окупованого Енергодару стали регулярними. У зв’язку з існуванням реальної загрози вашому життю та здоров’ю, громади Нікопольського району, розташовані вглиб території, готові надати для вас житло на час загострення бойових дій. Мова йде про тимчасовий, більш безпечний прихисток", - зазначив Євтушенко.

За його словами, щойно небезпека мине люди зможуть повернутися до рідного міста.

Голова РДА повідомив, що на даний час є тимчасове житло для 100 осіб.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі російські окупанти з "Градів" знову обстріляли житловий квартал у Нікополі, внаслідок чого двоє людей загинули.

Окупанти випустили понад 30 реактивних снарядів. Попередньо, крім двох загиблих, дев’ятеро - поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки.

Обстрілом вщент зруйновані 3 приватні будинки, з десяток - пошкоджені.

Рятувальники продовжують розбирати завали. По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки.