Вже відомо про двох загиблих, наразі рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань

Російські військові з "Градів" обстріляли житловий квартал у Нікополі, двоє людей загинули.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російська орда не припиняє терор Нікопольського району. Умисно обстріляли з "Градів" житловий квартал у Нікополі. Випустили понад 30 реактивних снарядів. Попередньо, двоє людей загинули, дев’ятеро - поранені. Шестеро постраждалих у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з "Градів". Обстрілом вщент зруйновані 3 приватні будинки, з десяток - пошкоджені", - повідомив він.

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань. По місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що учора ворог обстріляв Дніпропетровщину з "Градів" та ствольної артилерії.

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