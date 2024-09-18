Втім, останніми тижнями імпульс російського наступу зупинився.

Російські війська масово стягують до Покровська - бази матеріально-технічного забезпечення українських сил та важливому транспортному вузлі. На цьому напрямку кілька місяців поспіль не вщухають жорсткі бої.

Як йдеться у репортажі The Guardian, над головами окупантів зграями кружляють українські дрони, зокрема й ударні. Журналісти стали свідками, як один із дронів-камікадзе атакував росіян на кладовищі у зруйнованому селі Михайлівка.

Один росіянин вижив, але отримав поранення лівої ноги. Окупант намагався надати собі першу медичну допомогу, але шансів на життя в нього мінімум.

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"Він точно помре. Ворог не турбується про евакуацію поранених", - сказав український майор Олександр Фанагей.

Наприкінці минулого місяця окупанти захопили шахту неподалік Михайлівки. Їх міні-просування було частиною широкомасштабного російського наступу, який почався із захоплення Авдіївки. Його мета: розширити вузький виступ углиб території України та захопити місто Покровськ.

Покровськ - база матеріально-технічного забезпечення та основний транспортний вузол ЗСУ. Тут перетинаються численні автомобільні та залізничні лінії. Без нього Києву буде важко перекидати війська, продовольство та боєприпаси на інші частини розтягнутої лінії фронту - наприклад, у Торецьк і Курахове. Доля міста пов'язана з долею Донецької області в цілому.

Назріває кривава битва

Російські війська вже на підступах до міста, минулого тижня ворожі літаки знищилимости в місті та навколо нього, підготувавши основу для майбутньої фронтальної атаки. Українці будують альтернативний ґрунтовий маршрут у бік Мирнограду.

Росіяни тиснуть з двох сторін. Вони окупували місто Новогродівка з населенням 18 000 осіб минулого тижня, здавалося б, без особливого бою. Російські війська також просуваються з південного сходу та з боку Українського. За клаптиком лісу та залізничною колією від Михайлівки знаходиться підконтрольне українцям місто Селидове.

Повзучий прогрес Кремля має значну людську ціну. Фанагей, командир артилерії 15-ї бригади Національної гвардії, показав журналістам фронт в деталях. Приблизивши зображення з дрона, він шістьох мертвих росіян. Інший солдат, роздутий і без голови, лежав за кілька метрів.

"Це село для них - цвинтар", - сказав майор.

У протитанковому рові було ще з десяток тіл. Навколо них були реквізити війни: кулемет, каски, провіант.

"За останні два тижні імпульс Росії майже зупинився. Ми сповільнили їх просування. Вони рухаються вперед, але з меншим потенціалом", – сказав Фанагей.

Його коментарі підтверджують – принаймні на цій ділянці – заяви головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про те, що наступ Росії на Покровськ ослаб. У серпні Сирський здійснив раптовий напад на Курську область Росії. Це допомогло зняти тиск на інші ділянки лінії фронту, зокрема Запорізьку область та сусідній Херсон. За словами майора, Москва стягнула лише "трохи військ" з району Покровська і додав, що "у них величезний набір сил"

Росіяни змінили тактику. Сьогодні вони рідко використовують бронетехніку на полі бою, насиченому дронами. Натомість невеликі групи з 10 до 15 солдатів прокрадаються вперед пішки вдень і вночі, використовуючи різні шляхи. Якщо їх не помітити, вони намагаються проникнути на українські лінії, зустрівшись великою групою.

"З росіянами справа в кількості, а не в якості. Ми бачимо стільки "м’ясних атак", – сказав Фанагей.

Два тижні тому росіяни направили в Михайлівку механізовану колону у складі радянського танка Т-72 і двох БМП. Українські військові відкрили вогонь. Екіпаж танка – механік-водій, навідник і механік – вискочив із заставою та сховався в чагарниках. Їх добив дрон. Українці затрофеїли танк.

"Давно ми не отримували від ворога справну озброєну техніку", - розповів заступник майора Станіслав.

За його словами, Росія здатна наступати, тому що її армія набагато більша.

"У нас не вистачає боєприпасів. За кожен наш снаряд вони вистрілюють сім. Або більше. Нам не вистачає піхоти. Ситуація трохи краща, ніж півроку тому (коли Конгрес США заблокував поставки зброї - УНІАН). Але в такому темпі боротьби цього недостатньо. Росія велика країна. У неї є гроші і ресурси. Вона фінансує свою армію нафтою і газом", - сказав Станіслав.

Битва за Покровськ, швидше за все, стане кульмінацією військової кампанії Москви цього року. Політична та стратегічна мета Володимира Путіна - захопити всю Донецьку область, а також три інші українські області, які він анексував у 2022 році. Станіслав сказав, що взяти Покровськ росіянам буде нелегко. "Ми можемо втримати його", - сказав він.

Якщо окупанти займуть місто, вони будуть за декілька хвилин їзди від адміністративних кордонів області та дороги на Дніпро. З Покровська вони могли б перерізати ланцюг українських гарнізонних міст на північ: Костянтинівки, Дружківки, Краматорська і Слов'янська.

Якщо США і партнери дозволити б глибокі удари по Росії, Україна могла б вразити сховища озброєння та аеродроми, які використовують окупанти у своєму жорстокому наступі на схід України.

"Це ускладнить матеріально-технічне забезпечення противника. Їм доведеться все перенести на 250-300 км від лінії фронту. Якби ми отримали зелене світло раніше, наша військова ситуація була б іншою. Не було б наступу на Покровськ, - заявив Віталій Міловідов, прес-офіцер 15-ї бригади.

Фанагей сказав, що він оптимістично налаштований щодо перемоги України у війні, попри розмір свого суперника.

"У нас три роки війни. Якщо ми отримаємо достатньо зброї, перемога абсолютно можлива", - сказав Фанагей, зазначивши, що Путін бреше щодо ядерної війни.

Майор зазначив, що не відчував докорів совісті за те, що вбивав загарбників. "Якщо вони не загинуть, замість них загине наша піхота. Я ніколи не думав, що буду радий когось убити, але я їх ненавиджу", - сказав він.

Ситуація у Покровську

Як повідомляв УНІАН, вчора російські окупанти перебили водопостачання Покровська на Донеччині та зруйнували міст, що сполучав місто з Мирноградом.

У Покровській громаді пробурено свердловини для забезпечення населення водою.

Інформуючи про ситуація на Покровському напрямку офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький розповів, що окупанти не припиняють спроб прорвати лінію оборони українських захисників на Покровському напрямку.

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