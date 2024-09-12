Окупанти залишили Покровськ без води та знищили міст, що сполучав місто з Мирноградом

Внаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції.

Російські окупанти перебили водопостачання Покровська на Донеччині та зруйнували міст, що сполучав місто з Мирноградом.

Як повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, внаслідок бойових дій зупинена робота модульної фільтрувальної станції, завдяки якій останнім часом Покровськ отримував воду. Відновити її роботу наразі неможливо, констатував він.

За інформацією очільника ОВА, у Покровській громаді пробурено 325 свердловин.

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"У громаді організовано підвезення питної води і встановлено вісім установок зворотнього осмосу, з яких люди можуть набирати воду безкоштовно", - повідомив Філашкін.

При цьому зазначив, що в Родинському водопостачання триває.

"Ситуація складна і найближчим часом кращою не стане. Тому я вкотре закликаю: евакуюйтесь", - наголосив начальник Донецької ОВА.

Також, за даними місцевих ЗМІ, окупанти зруйнували міст між Покровськом та Мирноградом. Це сталося сьогодні рано вранці.

"Ворог знову поцілив в дорожньо-транспортний об’єкт та зруйнував одну із секцій шляхопроводу. Наразі тип озброєння встановлюється. Інформації щодо постраждалих не надходила", - сказано в повідомленні.

Ситуація на Покровському напрямку

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка ЗСУ Сергій Цехоцький розповів, що окупанти не припиняють спроб прорвати лінію оборони українських захисників на Покровському напрямку.

Він зазначив, що сьогодні, 12 вересня, зранку в кількості 14 одиниць важкої бронетехніки в районі населеного пункту Красногорівка окупанти пішли в атаку. Вже підбито п'ять одиниць техніки – чотири БМП та один танк. Бої тривають.

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