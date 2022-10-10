У відомстві наголосили, що ракетні удари свідчать про безсилля РФ на полі бою.

Російські ракетні удари по обласних центрах України свідчать про те, що окупанти безсилі проти українських воїнів на полі бою.

Про це йдеться у Twitter Міноборони.

Зокрема, відомство опублікувало коротке звернення до росіян та анонсувало помсту.

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"Отже, росіяни, ви справді думаєте, що ракетними ударами по мирних містах можна компенсувати своє безсилля на полі бою? Ви просто не розумієте, чи не так - ваші терористичні удари тільки роблять нас сильнішими. Ми йдемо за вами", - йдеться у повідомленні.

Ракетний удар Росії по Україні 10 жовтня

Нагадаємо, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 75 ракет. 41 з них знешкоджена українською системою протиповітряної оборони, повідомив повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.

Коментуючи ракетний удар РФ, президент України Володимир Зеленський заявив про загиблих і постраждалих людей: "229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити і стерти з лиця землі".

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