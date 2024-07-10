Видання зазначило, що це серйозно поповнить авіапарк українських винищувачів

Польща може передати Україні винищувачі МіГ-29, що потенційно поверне флот ВПС України до повної чисельності.

Як пише видання Forbes, винищувачі не є найгострішою потребою українських ВПС. Найбільше ВПС потребують засобів протиповітряної оборони для захисту наявних винищувачів на землі. "Додавання літаків без додавання засобів протиповітряної оборони може призвести до того, що літаки будуть виведені з ладу ще до того, як зможуть здійснити один бойовий виліт", - пише видання.

Польський прем'єр Дональд Туск сказав, що має намір передати МіГи, яких налічується близько 15, у тому випадку, якщо союзники по НАТО розгорнуть винищувачі для патрулювання повітряного простору країни. Однак для альянсу це не є проблемою.

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Видання зазначило, що поляки відправлять українцям МіГи, оскільки необхідність цього очевидна.

Скільки МіГів залишилося в українців, неясно. Станом на початок війни їх було близько 50. Але, як зазначило видання, за час війни Україна втратила щонайменше 28 МіГ-29, що підтвердили аналітики. Загалом Польща і Словаччина надали 27 МіГів на заміну, але деякі з них були непридатними для польотів і пішли на запчастини.

Польща і війна в Україні

На саміті НАТО у Вашингтоні можуть обговорити можливість збивати російські літаки над Україною, якщо вони летітимуть у бік Польщі. Відповідну заяву зробили в Державному департаменті США. Зазначалося, що з такою пропозицією виступив польський прем'єр Дональд Туск.

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