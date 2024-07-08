Зокрема, якщо на рівні НАТО ухвалять рішення щодо заміщення цих літаків у Польщі іншими літаками, тоді Україна зможе отримати цю авіацію.

Прем'єр-міністр Польща Дональд Туск назвав умову, за якої Україні можуть передати ескадрилью МіГ-29.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Туск сказав у Варшаві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Прем'єр Польщі зазначив, що питання можливості передачі Україні літаків МіГ-29 стосується безпеки неба над Україною і Польщею.

Відео дня

"Ми сьогодні не можемо так просто передати винищувачі МіГ, бо вони виконують повітряне патрулювання над територією Польщі, пильнують у нашому небі, виконуючи також місію НАТО. Але ми домовилися: якщо держави НАТО дозволять замінити ці літаки іншими літаками, бо МіГи були би дуже придатними і корисними в Україні, бо їх легко обслуговувати в Україні... Я звичайно буду переконувати наших партнерів в Польщі, аби вони якомога швидше реалізували такого роду рішення", - сказав Туск.

Прем'єр додав, що передача Україні таких літаків не повинна обмежувати безпеку Польщі.

"Україна є у гіршій ситуації, але, на жаль, я хочу сказати, що після України ми є у найбільш вразливій ситуації", - додав Туск.

Своєю чергою, як сказав Зеленський, у підписаній сьогодні Угоді про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Республікою Польща окреслено співпрацю щодо бойової авіації.

"Ми вдячні Польщі за всі передані літаки до цього. І ми порушували питання щодо можливості передачі ще літаків з сучасною натівською авіонікою щоби захистити наше цивільне населення, нашу мережу української енергетики", - сказав Зеленський.

При цьому, з приводу літаків МіГ-29 в угоді сказане наступне: "Визнаючи істотну підтримку, надану до цього часу Повітряним силам України з боку Польщі, зокрема винищувачі МіГ-29, Учасники продовжать у 2024 році й надалі двосторонній діалог щодо подальшої співпраці стосовно цієї повітряної платформи та розглянуть можливість передачі ескадрильї МіГ-29 без шкоди для безпеки Польщі та оперативних можливостей Повітряних сил Польщі".

Чи передала Польща Україні винищувачі?

Як повідомляв УНІАН, раніше в ЗМІ поширювалася інформація, що у 2022 році Польща потайки передала Україні кілька винищувачів Міг-29, оскільки їхню передачу ніяк не вдавалося узгодити на рівні НАТО.

У книзі польського журналіста Збіґнєва Парафяновича Polska na wojnie ("Польща на війні"), яка розкриває раніше невідомі загалу "польські" аспекти російсько-української війни, стверджувалося, що поляки розібрали на частини близько 10 своїх винищувачів МіГ-29 і в такому вигляді просто залишили їх у лісосмузі біля кордону з Україною. Після цього Києву повідомили, що там валяються "безхазяйні" деталі. Тож українці швидко їх підібрали та зібрали з них літаки вже на своїй території.

Вас також можуть зацікавити новини: