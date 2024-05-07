Винищувач нібито впав в районі Валуєк, але місцеві заперечують, що аварія сталася поблизу.

Російські ЗМІ дізналися деталі збиття Су-34 у понеділок, 6 травня. За даними інсайдерських каналів, літак міг впасти у Бєлгородській області РФ.

Як пише канал "Досьє шпигуна", перед падіннням винищувач виконував бойове завдання в районі Валуєк Бєлгородської області. Борт належав 47 бомбардувальному авіаполку 105-ї змішаної авіадивізії ВКС РФ (аеродром "Балтімор", Воронеж).

На борту під час аварії перебував екіпаж з двох пілотів. Льотчики Євген Кузнєцов та Володимир Стрєлков не встиг катапультуватися та загинули.

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Бєлгородський телеграм-канал "Попіл" зазначає, що жителі Валуєк не чули вибухів та інших звуків аварії літака, тому Су-34 міг впасти і на території України.

Падіння Су-34 - Росія втратила кращий екіпаж

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники заявили про втрату винищувача-бомбардувальника Су-34 у Бєлгородській області.

Близький до Повітряно-космічних сил Російської Федерації Telegram-канал Fighterbomber повідомив, що 6 травня на борту бомбардувальника під номером "21" загинув "кращий екіпаж кращого". "Женя і Володя. Досвідчений, підготовлений, злітаний, бойовий екіпаж. Загинули в бою, загинули як воїни", - написав він.

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