Одні кажуть, що загарбники загинули в бою, інші - що у винищувача відмовив двигун.

Російські загарбники заявили про втрату винищувача-бомбардувальника Су-34 у Бєлгородській області.

Близький до Повітряно-космічних сил Російської Федерації Telegram-канал Fighterbomber повідомив, що 6 травня на борту бомбардувальника під номером "21" загинув "кращий екіпаж кращого". "Женя і Володя. Досвідчений, підготовлений, злітаний, бойовий екіпаж. Загинули в бою, загинули як воїни", - написав він.

Інший російський канал "Досьє шпигуна" пише, що борт належав 47-му бомбардувальному авіаційному полку 105-ї змішаної авіаційної дивізії ПКС РФ (а/е "Балтимор", Воронеж).

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Зазначається, що Су-34 виконував бойове завдання в районі населеного пункту Валуйки в Бєлгородській області. За попередніми даними, у нього відмовив двигун, члени екіпажу Євген Кузнєцов і Володимир Стрєлков не встигли катапультуватися.

Втрати Росії у війні: останні новини

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення українські захисники систематично збивають російські літаки. Також часто з'являються новини про падіння військових літаків, які пояснюють поломками.

За останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, з 24 лютого 2022 року Росія втратила 349 літаків і 325 вертольотів.

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