Українці можуть безкоштовно подати заявку на візу і на дозвіл для роботи.

Канада започаткувала тимчасову міграційну програму для українських громадян у зв'язку з війною.

Про це сказано у заяві на сайті уряду Канади.

Зокрема, міграційна програма називається "Дозвіл на екстренні подорожі Канада-Україна" (CUAET). Це один із багатьох спеціальних заходів уряду Канади для підтримки народу України.

В рамках цієї програми українцям і членам їхніх родин пропонується безкоштовний, розширений тимчасовий статус і надається дозвіл на роботу, навчання і перебування в Канаді того часу, поки стане безпечно для них повернутись додому.

Клопотання можуть подати українські громадяни та члени їхніх родин, незалежно від національності. Зокрема, вони можуть подати заявку на отримання безкоштовної візи відвідувача і отримати дозвіл на перебування в Канаді терміном на три роки.

Також мають можливість безкоштовно звернутися за отриманням дозволу на роботу із заявкою на візу, що сприятиме якомога швидше знайти роботу.

Процес обробки електронного візового звернення триватиме впродовж 14 днів. Крім того, заявники будуть звільнені від в'їзних вимог вакцинації у зв'язку з COVID-19, але повинні виконати інші вимоги, такі як тестування і карантин.

За даними ООН, від початку російської агресії нашу країну залишили майже трьох мільйонів людей. Іще майже 2 мільйони українців стали внутрішніми переселенцями. Переважну кількість тих, хто виїхав за кордон, становлять жінки та діти.

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