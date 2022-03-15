Кількість біженців з України досягла 3 мільйонів осіб / фото REUTERS
В ООН заявили, що Україну через війну покинули вже 3 мільйони біженців.
Про це повідомив Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді в Twitter.
"Сьогодні ми подолали ще один страшний рубіж: три мільйони біженців втекли з України. Війна повинна припинитися. Зараз", - написав Гранді.
— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 15, 2022
Нагадаємо, війська Росії рано вранці 24 лютого увірвалися на територію України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь і Херсон.
Українці масово покидали міста, які були атаковані ворогом.
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